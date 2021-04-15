Леонков рассказал, в чем заключается России перед Западом и Востоком

Западный и восточный миры устроены таким образом, что разговоры о мире воспринимают как проявление слабости, и именно так там в последнее время относятся к предупреждениям России в стиле «ребята, не делайте этого».

Западный и восточный миры устроены таким образом, что разговоры о мире воспринимают как проявление слабости, и именно так там в последнее время относятся к предупреждениям России в стиле «ребята, не делайте этого».

Однако Россия не является ни западной страной, ни восточной. Она, с одной стороны является синтезом двух этих миров, точкой опоры между ними, а с другой стороны Россия представляет собой силу, способную удерживать равновесие между Востоком и Западом. Такое мнение в личном Telegram-канале излагает военный эксперт, обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Разгадать наш ментальный код — Русский Дух, не могут ни западные, ни восточные философы, политологи и социологи. Они до сих пор не понимают, как прирастала Россия территориями и народами, как эти народы смогли жить вместе в течение веков и вместе давать отпор любому агрессору, — рассуждает Леонков. — В этом было преимущество России над Западным и Восточным мирами, всегда».

При этом эксперт отмечает такое интересное наблюдение: если какой-нибудь этнос по каким-тот причинам из Русского мира выпадал, он лишался этих способностей и преимуществ. По словам Леонкова, таких выпавших на Руси издавна называли «немцами», то есть людьми, которые перестали говорить на русском языке, и стали немыми чужаками.

«Украина в своем стремлении стать частью деградирующего Западного мира — онемечивается, становится глухой и немой к Русскому Миру. Поэтому они не слышат наши предостережения, не понимают наших мирных предложений», — пишет обозреватель.

Украина, по его словам, впала в безумие и находится в состоянии переформатирования, которое закончится полным стиранием всех чувственных связей с Русским народом. Это выражается в том, что сейчас Украина не сопереживает гибели маленького ребенка и семидесятилетнего старика в Донбассе, но при этом перенимает все пороки, распространенные на Западе.