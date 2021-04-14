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23:36   14 Апреля 2021
Политика

США отменили отправку военных кораблей в Черное море

США отменили отправку военных кораблей в Черное море

Военные корабли США не проходили через пролив Босфор в Черное море. Об этом сообщили в МИД Турции со ссылкой на американское посольство.

Информация об отмене поступила в турецкий МИД из посольства США в стране. Но данные о проходе военных кораблей США через Босфор 15 апреля, пока не уточняются, сообщает ТАСС со ссылкой на своего собеседника.

О том, что два военных американских корабля войдут в Черное море 14 и 15 апреля, стало известно на днях. Вашингтон уведомил Анкару об отправке судов за 15 дней до их предполагаемого прибытия к Босфору. Речь идет об эсминцах Roosevelt и Donald Cook.

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#сша #турция #черное море #военный корабль

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