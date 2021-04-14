Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
23:17   14 Апреля 2021
Политика

Пентагон продолжит поставлять Украине некоторые виды оружия

Пентагон продолжит поставлять Украине некоторые виды оружия

США продолжат помогать Украине некоторыми видами оружия. Об этом сообщил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

Пентагон намерен предоставлять для ВСУ средства и оружие самообороны согласно требованиям Украины. Об этом глава оборонного ведомства США заявил во время совместной конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы привержены оказанию помощи Украине в их потребностях по самообороне", сообщил Ллойд Остин.

Недавно израильский политолог Яков Кедми заявил, что США не намерены воевать с Россией. По словам эксперта, американские военные боятся вступать в бой с сильным противником.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #украина #всу

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров