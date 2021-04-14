Пентагон продолжит поставлять Украине некоторые виды оружия

США продолжат помогать Украине некоторыми видами оружия. Об этом сообщил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

США продолжат помогать Украине некоторыми видами оружия. Об этом сообщил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

Пентагон намерен предоставлять для ВСУ средства и оружие самообороны согласно требованиям Украины. Об этом глава оборонного ведомства США заявил во время совместной конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы привержены оказанию помощи Украине в их потребностях по самообороне", сообщил Ллойд Остин.

Недавно израильский политолог Яков Кедми заявил, что США не намерены воевать с Россией. По словам эксперта, американские военные боятся вступать в бой с сильным противником.