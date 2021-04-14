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23:03   14 Апреля 2021
Политика

Байден обсудил с Меркель положение дел в Донбассе

Байден обсудил с Меркель положение дел в Донбассе

Американский президент Джо Байден провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Одной из тем обсуждения стала ситуация в Донбассе.

Переговоры лидеров двух стран прокомментировал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Меркель и Байден, по его словам, назвали возможные пути деэскалации конфликта.

Президент США также обсудил с канцлером ФРГ борьбу с пандемией коронавируса. Стороны подчеркнули важность справедливого доступа к вакцинам во всех странах мира.

В Вашингтоне ранее выразили обеспокоенность "наращиванием российских войск" в Крыму и на восточной границе Украины. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, комментируя это, отметил, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей территории на свое усмотрение.

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#донбасс #меркель #байден

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