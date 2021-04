Пушков: в случае новых санкций Москва откажется от диалога с Вашингтоном

Россия должна положить конец двойной стратегии Вашингтона по отношению к Москве, которая заключается в принятии все новых антироссийских санкций, одновременно заявляя о необходимости вести диалог.

Об этом в своем Telegram-канале пишет председатель информационной комиссии Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя сообщения российских СМИ о беседе помощника президента РФ Юрия Ушакова с американским послом в Москве Джоном Салливаном.

По словам Пушкова, в среде американских политиков сложилось убеждение, что Соединенные Штаты Америки могут наращивать антироссийские санкции и при этом продолжать с Москвой диалог по интересующим их вопросам.

«Это называется у них так: "to walk and to chew gum at the same time" — "шагать и при этом жевать жвачку"», — объясняет Пушков.