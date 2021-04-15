Пушков: в случае новых санкций Москва откажется от диалога с Вашингтоном

Россия должна положить конец двойной стратегии Вашингтона по отношению к Москве, которая заключается в принятии все новых антироссийских санкций, одновременно заявляя о необходимости вести диалог.

Россия должна положить конец двойной стратегии Вашингтона по отношению к Москве, которая заключается в принятии все новых антироссийских санкций, одновременно заявляя о необходимости вести диалог.

Об этом в своем Telegram-канале пишет председатель информационной комиссии Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя сообщения российских СМИ о беседе помощника президента РФ Юрия Ушакова с американским послом в Москве Джоном Салливаном.

«По информации РИА и ряда других СМИ, посол США в Москве в ходе беседы с помощником президента России Ю. Ушаковым был предупрежден: если на фоне слов (президента США Джо) Байдена о намерении улучшить отношения с Россией будут приняты новые санкции против нее, российская сторона отреагирует самым решительным образом. Это правильный шаг», — пишет сенатор.

По словам Пушкова, в среде американских политиков сложилось убеждение, что Соединенные Штаты Америки могут наращивать антироссийские санкции и при этом продолжать с Москвой диалог по интересующим их вопросам.

«Это называется у них так: "to walk and to chew gum at the same time" — "шагать и при этом жевать жвачку"», — объясняет Пушков.

Однако, по мнению сенатора, Москва намерена не дать им придерживаться подобной линии поведения, и в случае введения против России новых санкций, она не пойдет ни на диалог, ни на участие в саммите.

«Двойной стратегии США по отношению к России — сочетанию все новых санкций с неким подобием диалога — должен быть положен конец. Причем положен нами», — подчеркнул Пушков.

Напомним, во вторник, 13 апреля, между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным состоялся второй телефонный разговор с момента инаугурации Байдена. Как сообщили позже в Кремле, разговор, как и в первый раз, был инициирован американской стороной, и в ходе беседы Джо Байден подтвердил озвученное ранее приглашение российского лидера на онлайн-саммит по климату, а также глава Белого дома предложил Владимиру Путину провести очную встречу, организовав ее на территории какой-нибудь третьей страны.