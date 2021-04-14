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22:42   14 Апреля 2021
Политика

Члены НАТО решили вывести войска из Афганистана

Члены НАТО решили вывести войска из Афганистана

Страны Североатлантического альянса в координации с США приняли решение о выводе вооруженного контингента из Афганистана с 1 мая. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Такое решение было принято в ходе видеоконференции с министрами иностранных дел и министров обороны стран — членов блока с физическим присутствием главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, вывод войск обусловлен тем, что Афганистан стал безопасной страной, в которой более не концентрируется терроризм. Он добавил, что Альянс будет по-прежнему помогать жителям страны, но они должны сами построить мир в государстве.

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#нато #афганистан #вывод войск

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