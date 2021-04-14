ФБР потребовал от Байдена разъяснений после убийства Эмблера полицейскими

Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) начал проверку по факту убийства афроамериканца Хавьера Эмблера полицейскими в 2019 году в США.

Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) начал проверку по факту убийства афроамериканца Хавьера Эмблера полицейскими в 2019 году в США.

Сотрудники ФБР направили президенту США Джо Байдену, государственному секретарю Энтони Блинкену и генеральному прокурору Меррику Гарланду письма с требованием разъяснить ситуацию, сказано в Telegram-канале ФБР. Виновные в смерти Эмблера пытались скрыть улики и уйти от ответственности.

"Инициативная группа считает важным бороться с полицейским насилием и при необходимости может оказать правовую и информационную помощь семье Эмблера", — говорится в сообщении ФБР.

Полицейские остановили Эмблера на дороге из-за того, что тот двигался со включенным дальним светом фар. Мужчину вывели из автомобиля и потребовали сложить руки за спину. Афроамериканец предупредил стражей порядка, что имеет проблемы с сердцем. Несмотря на это, полицейские применили силу и несколько раз ударили Эмблера электрошокером, из-за чего тот скончался, сообщает Федеральное агентство новостей.