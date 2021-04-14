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20:57   14 Апреля 2021
Экономика

Операторы переработки ТКО ожидают господдержки

Операторы переработки ТКО ожидают господдержки

Инвестиционная привлекательность отходоперерабатывающих предприятий вырастет после появления новых мер поддержки отрасли со стороны федерального правительства.

Такое мнение в интервью сайту "360" выразил директор пермского экотехнопарка "Буматика" Сергей Чудинов. Он надеется, что банки в результате поддержки государства пересмотрят свои подходы при финансировании операторов обработки твердых коммунальных отходов.

Предполагается, что новые механизмы господдержки инвестпроектов по обращению с отходами появятся в России в ближайшие месяцы. Согласно проекту постановления правительства, рынку будут предложены как возвратные, так и невозвратные меры поддержки. Речь идет о предоставлении кредитов под 3% на десять лет и о выкупе десятилетних облигаций инвесторов.

Что касается невозвратных мер поддержки, то под ними предусматривается субсидирование банку ключевой ставки. Государство готово компенсировать до 25% лизинга оборудования или ставки льготных кредитов.

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#правительство рф #господдержка #тко

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