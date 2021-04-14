Операторы переработки ТКО ожидают господдержки

Инвестиционная привлекательность отходоперерабатывающих предприятий вырастет после появления новых мер поддержки отрасли со стороны федерального правительства.

Инвестиционная привлекательность отходоперерабатывающих предприятий вырастет после появления новых мер поддержки отрасли со стороны федерального правительства.

Такое мнение в интервью сайту "360" выразил директор пермского экотехнопарка "Буматика" Сергей Чудинов. Он надеется, что банки в результате поддержки государства пересмотрят свои подходы при финансировании операторов обработки твердых коммунальных отходов.

Предполагается, что новые механизмы господдержки инвестпроектов по обращению с отходами появятся в России в ближайшие месяцы. Согласно проекту постановления правительства, рынку будут предложены как возвратные, так и невозвратные меры поддержки. Речь идет о предоставлении кредитов под 3% на десять лет и о выкупе десятилетних облигаций инвесторов.

Что касается невозвратных мер поддержки, то под ними предусматривается субсидирование банку ключевой ставки. Государство готово компенсировать до 25% лизинга оборудования или ставки льготных кредитов.