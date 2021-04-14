Операторы переработки ТКО ожидают господдержки
Инвестиционная привлекательность отходоперерабатывающих предприятий вырастет после появления новых мер поддержки отрасли со стороны федерального правительства.
Такое мнение в интервью сайту "360" выразил директор пермского экотехнопарка "Буматика" Сергей Чудинов. Он надеется, что банки в результате поддержки государства пересмотрят свои подходы при финансировании операторов обработки твердых коммунальных отходов.
Предполагается, что новые механизмы господдержки инвестпроектов по обращению с отходами появятся в России в ближайшие месяцы. Согласно проекту постановления правительства, рынку будут предложены как возвратные, так и невозвратные меры поддержки. Речь идет о предоставлении кредитов под 3% на десять лет и о выкупе десятилетних облигаций инвесторов.
Что касается невозвратных мер поддержки, то под ними предусматривается субсидирование банку ключевой ставки. Государство готово компенсировать до 25% лизинга оборудования или ставки льготных кредитов.