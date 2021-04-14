Российский онколог опроверг возможное применение вакцины от COVID-19 для лечения рака

Оснований полагать, что вакцина от COVID-19 способна уменьшить размер злокачественных опухолей, нет, заявил член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков.

Оснований полагать, что вакцина от COVID-19 способна уменьшить размер злокачественных опухолей, нет, заявил член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков.

Массового улучшения состояния у больных раком нет, подчеркнул руководитель отдела междисциплинарной онкологии центра им. Дмитрия Рогачева. О том, что вакцина против коронавируса может благоприятно влиять на состояние пациентов со злокачественными опухолями, ранее заявил главный врач городской больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.

"Предполагать, что это будет иметь какой-то массовый характер, не приходится, потому что большое количество онкологических пациентов переболело коронавирусом, и, соответственно, массовых сообщений о том, что все они начали выздоравливать или у них наблюдается улучшение, не поступало", — объяснил в беседе с РИА Новости член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков.

В медицинской литературе есть только лишь одно упоминание, что у пациентки с лимфомой была некая регрессия после перенесенного COVID-19 без какого-либо противоопухолевого лечения. Однако с таким феноменом ученым удалось познакомиться еще до пандемии коронавируса.