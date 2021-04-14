Байден впервые прокомментировал телефонные переговоры с Путиным

Президент США Джо Байден оценил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Информацию об этом сообщили в Белом доме.

Президент США Джо Байден оценил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Информацию об этом сообщили в Белом доме.

Байден назвал телефонный разговор с российским лидером конструктивным. Кроме того демократ надеется, что предстоящие переговоры с Владимиром Путиным будут полезными. На них, по мнению американской администрации, президенты обсудят сферы, где две страны могут успешно работать вместе.

Телефонный разговор глав РФ и США состоялся накануне по инициативе американской стороны. Политики обсудили ряд тем, в числе которых были российско-американские отношения, а также международные вопросы.