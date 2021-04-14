Представитель миссии ООН в ЦАР не обсуждал вопрос о российских инструкторах в Москве

Российские дипломаты опровергли заявление главы многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Манкера Ндиай о расследовании деятельности российских инструкторов в республике.

Российские дипломаты опровергли заявление главы многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Манкера Ндиай о расследовании деятельности российских инструкторов в республике.

Ранее Ндиай заявил в интервью французским журналистам, что во время визита в Москву он якобы договорился о "расследовании действий российских инструкторов в Центральноафриканской Республике". В Министерстве иностранных дел России отметили, что подобных соглашений никто не заключал, передает ФАН.

В связи с недостоверными заявлениями представителя ООН российские дипломаты выразили крайнее недоумение и оперативно провели с ним беседу в Банги.

"Потребовали от представителя ООН недопущения повторения действий, подрывающих международный авторитет Российской Федерации", — говорится в сообщении МИД РФ.

Слова Ндиай опроверг заместитель главы МИД России Сергей Вершинин. Он лично проводил с сотрудником ООН переговоры, а потому уточнил, что данный вопрос вообще не поднимался в ходе их беседы.

Такой официальный ответ Вершинин дал главе "Содружества офицеров за международную безопасность" (СОМБ) Александру Иванову. В итоге руководитель организации выразил надежду, что представители ООН "больше не будут позволять себе опрометчивых и не соответствующих действительности заявлений".