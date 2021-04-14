20:17 14 Апреля 2021Происшествия
Фигурант дела о нападении на полицейского на митинге в Москве получил два года колонии
Суд приговорил бросавшего файеры на несанкционированной акции в полицейских мужчину к двум годам колонии общего режима.
Суд приговорил бросавшего файеры на несанкционированной акции в полицейских мужчину к двум годам колонии общего режима.
Мужчина, набросившийся на сотрудника правоохранительных органов во время несанкционированной акции, по решению суда обязан будет отбыть в колонии общего режима два года. Информацию об этом обнародовал представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
Злоумышленник был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
Добавим, на несанкционированном митинге, который прошел в москве 23 января в столице, мужчина бросил зажженный файер в сторону правоохранителей, сообщил ФАН.