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20:17   14 Апреля 2021
Происшествия

Фигурант дела о нападении на полицейского на митинге в Москве получил два года колонии

Фигурант дела о нападении на полицейского на митинге в Москве получил два года колонии

Суд приговорил бросавшего файеры на несанкционированной акции в полицейских мужчину к двум годам колонии общего режима.

Мужчина, набросившийся на сотрудника правоохранительных органов во время несанкционированной акции, по решению суда обязан будет отбыть в колонии общего режима два года. Информацию об этом обнародовал представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Злоумышленник был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Добавим, на несанкционированном митинге, который прошел в москве 23 января в столице, мужчина бросил зажженный файер в сторону правоохранителей, сообщил ФАН.

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