Спецслужбы западных стран еще1990-х годов используют экологию в качестве предлога, чтобы помешать России реализовать ее проекты в Балтийском и Черном морях.

Спецслужбы западных стран еще1990-х годов используют экологию в качестве предлога, чтобы помешать России реализовать ее проекты в Балтийском и Черном морях.

Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» напомнил специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин, комментируя попытки неизменные методы западных спецслужб, направленные на срыв самых разных российских проектов.

По словам Стешина, экологическая тема уже давно стала своеобразным коньком западных спецслужб. Например, они еще в начале 1990-х годов просчитали, что если Россия достроит заложенный в те годы в Ленинградской области порт Усть-Луга, он отберет весь транзитный грузопоток у Прибалтийских стран и таким образом аннулирует их геополитическую задачу. Об этом, объяснил Стешин, ему рассказал основатель порта «Усть-Луга» Илья Баскин.

«Уже тогда западные спецслужбы знали, что этот порт заберет весь транзит у прибалтийских карликов и полностью аннулирует их геополитическую задачу. И именно тогда, в середине девяностых, — представьте, насколько вдолгую они играют, — Баскин перед закладкой порта выдержал двадцать шесть судов с Гринпис. Там была вся эта ересь — и поголовье редких птиц, и какие-то квочки и эндемики», — рассказал спецкор «Комсомолки».

Но Баскин, по его словам, делая бесконечные экспертизы, сумел все это время отбивать натиск экологов, и наконец порт был достроен и введен в эксплуатацию. И буквально за несколько месяцев, как и ожидалось, новый российский порт на Балтике забрал у недружественных России стран весь транзит.

Но западные экологические организации продолжают свои нападки, используя старые схемы. Теперь они пытаются помешать российским проектам в Черном море. В заключение Дмитрий Стешин предположил, что все эти экологические организации, судя по тем задачам, которые они пытаются выполнять, являются филиалами британской разведки Ми-6 или американского Центрального разведывательного управления.