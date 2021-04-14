Дмитрий Песков ответил на вопрос о новых антироссийских санкциях

Новые антироссийские санкции США свидетельствовали бы о расхождении их слов с делом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Новые антироссийские санкции США свидетельствовали бы о расхождении их слов с делом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Накануне президент России Владимир Путин провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Разговор состоялся по инициативе Белого дома. Во время диалога демократ Байден высказал заинтересованность в нормализации двусторонних отношений между государствами. В связи с этим представители СМИ поинтересовались у Дмитрия Пескова, что будет, если США введут новые санкции против РФ.

"Тогда в меньшей степени слова будут коррелировать с делом", — заявил пресс-секретарь президента.

Путин и Байден в ходе разговора также затронули тему эскалации на Украине. По словам Пескова, глава российского государства дал американскому коллеге разъяснение того, что происходит в Донбассе.