"Ведьма" из Липецка может попасть под суд за обряды с фото детей на кладбище

Сотрудники Следкома по Липецкой области заинтересовались историей с кладбища в поселке Новосселкино, где "колдунья" оставляла изображения несовершеннолетнего на могилах.

Сотрудники Следкома по Липецкой области заинтересовались историей с кладбища в поселке Новосселкино, где "колдунья" оставляла изображения несовершеннолетнего на могилах.

По предварительным данным, злоумышленнице могут инкриминировать уголовное дело по ст. 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни", сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Ранее местный житель рассказал, что с начала марта 2021 года видел изображения ребенка в свежих могилах. А распорядитель заведения подтвердил, что опубликованная информация не вымысел. Он сам видел девушку, но не смог поймать любительницу средневековых обрядов.