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19:45   14 Апреля 2021
Политика

Эрдоган заявил об отсутствии связи между конвенцией Монтре и каналом "Стамбул"

Эрдоган заявил об отсутствии связи между конвенцией Монтре и каналом "Стамбул"

Конвенция Монтре о режиме проливов не будет распространяться на проект судоходного канала "Стамбул". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Лидер республики отметил, что проектируемый канал поможет серьезно разгрузить пролив Босфор с точки зрения вопроса об охране окружающей среды. Через судоходную артерию ежегодно проходит порядка 50 тысяч кораблей, включая танкеры с топливом.

"У канала "Стамбул" нет никакой связи с конвенцией Монтре", — приводит слова президента одно из местных изданий.

Эрдоган впервые заявил о проекте "Стамбул" весной 2011 года. Канал должен соединить Мраморное и Черное моря.

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#турция #эрдоган #Монтре

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