Вассерман объяснил, как будет вести себя Байден на встрече с Путиным

Американский президент Джо Байден во время личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, если эта встреча состоится, не повторит сможет повторить своих оскорбительных слов про «убийцу», так как к тому времени их забудет.

Американский президент Джо Байден во время личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, если эта встреча состоится, не повторит сможет повторить своих оскорбительных слов про «убийцу», так как к тому времени их забудет.

Такое мнение высказал известный российский публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя изданию «ПолитЭксперт» состоявшийся накануне по инициативе американской стороны телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Напомним, американский президент, позвонив российскому коллеге, подтвердил свое приглашение к участию в онлайн-саммите по климату, а также предложил Владимиру Путину провести личную встречу на территории третьей страны.

При этом менее месяца назад Байден в интервью одному из американских телеканалов, отвечая на провокационный вопрос журналиста, подтвердил, что считает президента России «убийцей», и добавил, что Владимиру Путину придется «ответить» за якобы имевшее место «российское вмешательство» в американские выборы.

«Байден к моменту встречи вряд ли будет помнить об этих своих словах. Поэтому он встретится с Путиным с совершенно чистой совестью и совершенно пустой головой», — заявил Анатолий Вассерман по этому поводу.

По мнению аналитика, состояние здоровья 78-летнего американского президента оставляет желать лучшего, а возможности современной медицины не дают надежд на его выздоровление.

«Я подозреваю, что у него не только Альцгеймер, а какой-нибудь богатый букет», — отметил Вассерман.

46-й президент США, по его словам, представляет собой перчаточную куклу, надетую на руку неких кукловодов, которые, воспользовавшись этой ситуацией, и попытались вести по отношению к России нахрапистую политику, и начали с оскорблений в адрес российского лидера.

«Однако этого не получилось. Оказалось, что Российская Федерация блефу не поддается. Теперь они попытаются обмануть нас каким-нибудь другим способом», — заключил Вассерман.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ответ на недипломатичный выпад Байдена в свой адрес в марте пожелал главе Белого дома здоровья, подчеркнув, что делает это «без всяких шуток». Также Владимир Путин предложил Джо Байдену обсудить актуальные вопросы международной повестки дня в ходе открытой онлайн-встречи, которая проходила бы в прямом эфире. Однако в администрации Байдена это предложение отклонили, сославшись на занятость президента США.