Волков оправдался за "спам-рассылку" россиянам в поддержку Навального

Штабы Навального вынуждены делать рассылку о готовящемся "беспрецедентном" митинге в поддержку основателя признанного иноагентом ФБК, подтвердил соратник блогера Леонид Волков.

Штабы Навального вынуждены делать рассылку о готовящемся "беспрецедентном" митинге в поддержку основателя признанного иноагентом ФБК, подтвердил соратник блогера Леонид Волков.

Один из пользователей Сети обратил внимание на резкий рост подписей в поддержку скандального блогера за пару часов. По его словам, данный факт "является аномальным за последние дни".

Волков, назвав ситуацию нормальной, все же решил оправдаться за спам, поступающий на почту россиян. Он подтвердил, что рассылка действительно была сделана. Руководитель сети штабов Навального сослался на то, что на такой шаг их подтолкнули некие "технические причины", из-за которых якобы люди не смогли зарегистрироваться. При этом никакого реального подтверждения слов Волкова нет.

Вероятно, прибегнуть к "спам-рассылке" "активисты" были вынуждены из-за того, что россиянам вовсе не интересны протестные действия, которые затевает команда Навального.

Соратники скандального блогера призывают россиян принять участие в "беспрецедентном" по своим масштабам сборище, чтобы поддержать "оппозиционера". Видимо, они наивно полагают, что способны взбодрить не только сторонников, но и завлечь других, таким образом восполнив недостающее число участников. Но гарантировать команда Навального ничего не может. Это уже говорит, что на массовую поддержку блогер и его сторонники рассчитывать не могут.