Центр Гамалеи готов поделиться технологией очистки вакцин с другими производителями

Сотрудники НИЦ имени Гамалеи готовы помочь другим производителям с очисткой вакцин, говорится на официальном сайте "Спутника V".

Сотрудники НИЦ имени Гамалеи готовы помочь другим производителям с очисткой вакцин, говорится на официальном сайте "Спутника V".

Метод Центра Гамалеи поможет минимизировать риск появления побочных эффектов во время вакцинации. Безопасность и качество российского препарата от коронавируса "Спутник V" обеспечено технологией, которая включает пару стадий хроматографической очистки и два этапа тангенциальной фильтрации, говорится в сообщении.

"Спутник V", разработанный специалистами НИЦ имени Гамалеи, зарегистрировали более чем в 50 странах мира. Результаты испытаний показали высокий уровень безопасности и эффективности вакцины. Тем временем ряд государств приостановил вакцинацию препаратом британо-шведской компании AstraZeneca из-за случаев тромбоза у привитых.