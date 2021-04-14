Избитый у дома водитель умер в больнице под Волгоградом

Врачи госпитализировали 42-летнего жителя Волгограда с тяжелыми травмами после дорожного конфликта. Врачи боролись за жизнь пациента, однако через сутки он скончался.

Врачи госпитализировали 42-летнего жителя Волгограда с тяжелыми травмами после дорожного конфликта. Врачи боролись за жизнь пациента, однако через сутки он скончался.

В избиении автомобилиста из поселка Сады Придонья в Городищенском районе правоохранители подозревают 23-летнего жителя Иловлинского района. Предполагаемый преступник был задержан. Против него возбудили уголовное дело.

По версии следователей, молодой человек с приятелем ехали по поселку, когда дорогу им перегородил грузовик. Молодые люди решили выследить "обидчика" и избить его возле дома. Нанесенные травмы оказались смертельными.