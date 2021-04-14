Россия призвала страны ОДКБ к активизации военного сотрудничества

Москва рассчитывает на активизацию военного сотрудничества между странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Москва рассчитывает на активизацию военного сотрудничества между странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом в среду, 14 апреля, на открытии заседания Военного комитета ОДКБ заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Он поблагодарил всех участников заседания за то, что, несмотря на эпидемиологическую обстановку, они прибыли в российскую столицу для встречи. В 2020 году комитету не удалось собраться в прежнем формате из-за ограничений, связанных с пандемией, и вопросы безопасности пришлось обсудить по видеосвязи, указывает издание "Ветеранские вести".

За прошедший год состав комитета ОДКБ пережил незначительные перестановки. От Армении на заседание прибыл Артак Давтян, его назначили на пост руководителя генштаба республики этой весной. В белорусском военном ведомстве место руководителя занял генерал-майор Виктор Гулевич, от Генерального штаба Вооруженных Сил Киргизской Республики в заседании участвовал генерал-майор Тердикбаев Эрлис Джекшенович. Герасимов поздравил всех новых коллег с назначением.

Перед началом заседания для участников провели небольшую экскурсию в Главном храме ВС РФ и по музейному комплексу "Дорога памяти", где военные торжественно возложили цветы у подножья монумента "Матерям победителей".