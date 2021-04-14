Приехавшая на вызов пожарная машина сгорела во время тушения травы под Липецком

Автомобиль, принадлежащий спасательной службе, выгорел на границе Липецкого и Грязинского районов Липецка во время ликвидации возгорания.

Автомобиль, принадлежащий спасательной службе, выгорел на границе Липецкого и Грязинского районов Липецка во время ликвидации возгорания.

По предварительным данным, спецтехника слишком близко приблизилась к пламени, вскоре огонь под воздействием сильного ветра перекинулся на транспорт, сообщают СМИ.

Никто из людей, к счастью, не пострадал. Спасатели успели выпрыгнуть из машины. На месте происшествия уже работают сотрудники правоохранительных органов, которые после выяснения всех обстоятельств дела примут решение о возбуждении дела.