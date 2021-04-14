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19:07   14 Апреля 2021
Происшествия

Приехавшая на вызов пожарная машина сгорела во время тушения травы под Липецком

Приехавшая на вызов пожарная машина сгорела во время тушения травы под Липецком

Автомобиль, принадлежащий спасательной службе, выгорел на границе Липецкого и Грязинского районов Липецка во время ликвидации возгорания.

По предварительным данным, спецтехника слишком близко приблизилась к пламени, вскоре огонь под воздействием сильного ветра перекинулся на транспорт, сообщают СМИ.

Никто из людей, к счастью, не пострадал. Спасатели успели выпрыгнуть из машины. На месте происшествия уже работают сотрудники правоохранительных органов, которые после выяснения всех обстоятельств дела примут решение о возбуждении дела.

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#пожар #чп #липецк

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