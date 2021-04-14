Нетребко подверглась критике за сравнение России и Европы

Оперная певица Анна Нетребко опубликовала свежий пост в популярной соцсети, где невольно сравнила Россию и Европу. Пользователи Сети не оценили тон публикации знаменитости.

Оперная певица Анна Нетребко опубликовала свежий пост в популярной соцсети, где невольно сравнила Россию и Европу. Пользователи Сети не оценили тон публикации знаменитости.

Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram свежие кадры с московской прогулки и показала, как много людей на столичных улицах. В описании к кадрам знаменитость подчеркнула, что летом заработает все то, что временно закрыли из-за угрозы распространения коронавируса. В Австрии, где Нетребко проводит большое количество времени, сейчас действует строгий локдаун и так же, как в Москве, люди гулять пока не могут. Певица считает, что строгие меры, введенные в Европе, не оправданы.

Некоторые пользователи Сети негативно отреагировали на публикацию, заявив, что слишком рано начали отменять введенные ограничения, в то время, как в Европе все еще соблюдают строгий карантин, а сама Нетребко якобы раздувает ненависть.

"Ненависть я не раздуваю. Она сидит в некоторых людях и ей необходимо, видимо, выйти наружу. А от таких прогулок и ненависть, и злость улетучиваются", — ответила в комментариях подписчице оперная дива.

Другие пользователи Сети решили не вступать в спор. В комментариях к публикации они рассказали, что радуются наступившему потеплению и с нетерпением ждут лета.