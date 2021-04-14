Google грозит миллионная неустойка по иску "Царьграда"

Суд удовлетворил иск телеканала "Царьград" в отношении корпорации Google . Компания должна восстановить доступ к аккаунту СМИ или выплатить крупную неустойку.

Суд удовлетворил иск телеканала "Царьград" в отношении корпорации Google . Компания должна восстановить доступ к аккаунту СМИ или выплатить крупную неустойку.

Google безосновательно заблокировал аккаунты телеканала, что привело к судебному разбирательству. Суд встал на сторону истца и обязал американскую компанию восстановить доступ к аккаунту "Царьграда", а также признать недействительным отказ Google от договора на монетизацию размещаемого контента.

В противном случае с ответчика будут взыскивать прогрессивную неустойку в размере 100 тысяч рублей в сутки, что приведет к миллионным тратам, если аккаунт не будет разблокирован, сообщает "Царьград".

Ранее сайт 360tv.ru информировал, что Facebook и Twitter обязали сообщить о локализации данных россиян. Если соцсети этого не сделают, их привлекут к ответственности.