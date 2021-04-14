Отсидевшему за наркотики рэперу выбило зубы в ДТП на Васильевском острове

Рэпер Yung Trappa получил серьезные повреждения лица в результате ДТП в Санкт-Петербурге. Сам исполнитель заверил очевидцев, что находится в трезвом состоянии.

Рэпер Yung Trappa получил серьезные повреждения лица в результате ДТП в Санкт-Петербурге. Сам исполнитель заверил очевидцев, что находится в трезвом состоянии.

Рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев) стал участником аварии, в которой автомобиль каршеринга столкнулся с другой легковой машиной, сообщают очевидцы. В результате инцидента исполнитель лишился нескольких зубов.

Свидетели происшествия оказали Ширяеву первую помощь. Сам рэпер заверил случайного собеседника, что не находится в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства ДТП. Напомним, что ранее Yung Trappa отсидел 5,5 года в колонии за наркотики.