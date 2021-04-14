Рар рассказал о границе, за которой для США откроется «черная глава» в ЕС

Нынешняя Америке не решится ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредеры за его участие в проекте «Северный поток – 2», так как подобный шаг открыл бы «черную главу» в отношениях с Евросоюзом.

Нынешняя Америке не решится ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредеры за его участие в проекте «Северный поток – 2», так как подобный шаг открыл бы «черную главу» в отношениях с Евросоюзом.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя сообщения СМИ о том, что Конгресс США давит на главу Белого дома Джо Байдена, требуя ввести санкции против всех, кто принимает участие в строительстве «Северного потока – 2», в том числе и против экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, занимающего пост председателя правления компании-оператора строительства.

По информации журналистов, американский президент якобы сопротивляется данному шагу, понимая, что подобные санкции серьезно осложнят и так испорченные со времен президентства Дональда Трампа американо-германские отношения.

Комментируя эти сообщения, Александр Рар заявил, что Соединенные Штаты Америки не пойдут на санкции, которых требует Конгресс, ни при каких самых фантастических предположениях.

«Применить против экс-канцлера, который не был осужден и ни в чем не провинился, санкции — на это нынешняя Америка еще не решится. Но тенденция к этому видна, и она страшна», — подчеркнул немецкий политолог.

Также он добавил, что, если Вашингтон введет экономические санкции против немецких портов, задействованных в строительстве «Северного потока – 2», это будет значить, что Америка развязала торговую войну против Германии, и Берлин не оставит это без острого и болезненного ответа.

Напомним, ранее американское издание Politico со ссылкой на источник в администрации Белого дома сообщило, что Минюст США утвердил два пакета ужесточенных санкций против российско-немецкого проекта «Северный поток – 2», которые, как ожидается, будут представлены в Конгрессе в мае текущего года, а затем их должен будет утвердить глава государства.