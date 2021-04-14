Москвичи стали чаще стоять в пробках с приходом весны

Пробки на дорогах российской столицы увеличились с приходом весны. Причины заторов кроются не только в авариях, но и в дорожных работах.

Пробки на дорогах российской столицы увеличились с приходом весны. Причины заторов кроются не только в авариях, но и в дорожных работах.

После зимы на дорогах возникает множество проблем. Это ямы, трещины и другие различные дефекты. Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в интервью для сайта 360tv.ru подтвердил, что именно весной возникают первые масштабные заторы. Они уменьшатся, когда москвичи уедут на дачи и в отпуска. Летом ситуация на дорогах существенно улучшится.

В апреле и мае автолюбители могут заметить различные повреждения на своих машинах. Вячеслав Субботин объяснил это образованием ям на дорогах. Именно весной автовладельцам следует быть предельно внимательными, находясь за рулем. Это позволит сохранить в целости и сохранности не только свой автомобиль, но и здоровье.