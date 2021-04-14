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18:26   14 Апреля 2021
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали директора "Газпрома" в Кирове

Сотрудники ФСБ задержали директора "Газпрома" в Кирове

Высокопоставленного менеджера кировского "Газпрома" задержали за участие в мошеннических схемах и незаконное получение средств.

Генерального директора "Газпром газораспределение Киров" Сергея Камеко задержали. Его подозревают в подкупе в особо крупном размере. Ранее по такому же обвинению задержали и его заместителя Александра Остапчука.

По данным следствия, злоумышленник был пойман в Москве. Сейчас его собираются доставить в Киров, где изберут меру пресечения.

Добавим, против зама Камеко в начале марта были возбуждены два уголовных дела. Он мог незаконно получить 10 млн рублей за то, что предоставил строительной компании права на подряды по строительству газопровода.

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#фсб #мошенничество #газпром

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