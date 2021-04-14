Генетик из США предупредил о грозящем миру дефиците чипсов

Причину грозящего миру дефицита чипсов и картофеля фри объяснил селекционер и генетик Ричард Нови из Министерства сельского хозяйства США.

Причину грозящего миру дефицита чипсов и картофеля фри объяснил селекционер и генетик Ричард Нови из Министерства сельского хозяйства США.

Под угрозой исчезновения оказался картофель сорта "Рассет Бурбанк", который выращивают в Северной Америке. Именно он считается идеальным для приготовления популярных закусок. Из-за высокого содержания крахмала его вкус особенным образом раскрывается при жарке. Именно за это качества овощ выбирают заведения быстрого питания по всему миру, сообщает портал YCC.

Трудности в выращивании возникли из-за глобального потепления и сокращения количества горного снега. Последний является источником воды, которой фермеры Айдахо орошают посевы этого сорта. Снега в горах стало меньше на 15-30%. Такой вывод сделал Нови на основании исследований от 2018 года. Потепление влияет на вкус корнеплода, темпы роста и внешний вид, отметил специалист. Селекционеры и генетики в области растениеводства пытаются разработать другие, похожие сорта картофеля, которые будут более устойчивы к изменениям климата.