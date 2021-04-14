18:15 14 Апреля 2021Происшествия
Военный суд приговорил украинского пранкера к шести годам тюрьмы
Находящийся в международном розыске пранкер Никита Кувиков (Евгений Вольнов) был заочно приговорен Вторым Западным окружным судом к тюремному заключению.
Находящийся в международном розыске пранкер Никита Кувиков (Евгений Вольнов) был заочно приговорен Вторым Западным окружным судом к тюремному заключению.
Молодого человека осудили за разжигание ненависти в Сети. По данным следствия, фигурант в социальных сетях оправдывал теракт, который произошел в приемной управления ФСБ по Архангельской области в 2018 году. В результате произошедшего погиб студент.
Кроме того Вольнов публиковал недостоверные сведения о количестве погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" и вводил в заблуждение подписчиков своего YouTube-канала. Злоумышленник скрывается от правосудия за границей.