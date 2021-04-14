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18:14   14 Апреля 2021
Политика

Президент РФ наградил спасателей орденами за устранение пожара на "Невской мануфактуре"

Президент РФ наградил спасателей орденами за устранение пожара на "Невской мануфактуре"

Российский президент Владимир Путин наградил орденами Мужества спасателей, которые принимали участие в устранении пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге.

Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

Катастрофа произошла в Санкт-Петербурге на предприятии "Невская мануфактура" 12 апреля. При тушении огня пострадали трое спасателей. Работы по устранению пожара ведутся по сей день. Следственный комитет задержал главу предприятия и его заместителя.

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#мчс #путин #Невская мануфактура

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