Президент РФ наградил спасателей орденами за устранение пожара на "Невской мануфактуре"

Российский президент Владимир Путин наградил орденами Мужества спасателей, которые принимали участие в устранении пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге.

Российский президент Владимир Путин наградил орденами Мужества спасателей, которые принимали участие в устранении пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге.

Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

Катастрофа произошла в Санкт-Петербурге на предприятии "Невская мануфактура" 12 апреля. При тушении огня пострадали трое спасателей. Работы по устранению пожара ведутся по сей день. Следственный комитет задержал главу предприятия и его заместителя.