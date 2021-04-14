Бывшего футболиста Беззубова расстреляли в Риге

Не менее двух злоумышленников в столице Латвии устроили засаду футбольному агенту и экс-игроку Роману Беззубову.

Не менее двух злоумышленников в столице Латвии устроили засаду футбольному агенту и экс-игроку Роману Беззубову.

Убийство произошло в микрорайоне Пурвциемс. По данным рижской полиции, нападавшие передвигались на черном автомобиле BMW X5 с российскими номерами. Они перегородили Беззубову дорогу, когда тот выезжал на своей машине на улицу Гунара Астраc.

Один из нападавших открыл огонь по автомобилю агента и произвел не менее трех выстрелов. Беззубов получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Продолжается выяснение обстоятельств убийства.

Роман Беззубов провел около 300 матчей в футбольном чемпионате Латвии. В 2012 году он завершил карьеру игрока и стал футбольным агентом.