Россияне стали массово прививаться от коронавируса по примеру Путина

Вакцинация от коронавируса президента России Владимира Путина побудила жителей страны массово делать прививки от заболевания.

Вакцинация от коронавируса президента России Владимира Путина побудила жителей страны массово делать прививки от заболевания.

Порядка 30 тыс. человек проходили вакцинацию от COVID-19 в первые три дня после прививки Путина. До этого поток людей в прививочных пунктах составлял примерно восемь тыс. человек в день, сообщили близкие к правительству Москвы и к администрации президента источники газете "Ведомости".

Российский президент сделал прививку от коронавируса 23 марта. Второй укол вакциной от COVID-19 Путин сделал 14 апреля. Название использованного для процедуры препарата решили оставить в тайне, однако известно, что лидер страны сделал прививки отечественной вакциной.