Малышева объяснила, что делать при пропаже антител к COVID-19

Пропажа антител к коронавирусной инфекции не является поводом для беспокойства, заявила российский теледоктор Елена Малышева.

Пропажа антител к коронавирусной инфекции не является поводом для беспокойства, заявила российский теледоктор Елена Малышева.

В случае, если анализ показывает отсутствие белков, защищающих организм от COVID-19, это не значит, что у человека нет антител. Организм переболевшего коронавирусом все равно содержит клетки, которые отвечают за их производство. Такое заявление сделала популярная российская телеведущая и врач Елена Малышева.

"Если вы переболели, вам можно сдать любой анализ на антитела. Вакцина дает иммунитет только к белкам (IgG к S-белку). Ими вирус прикрепляется к клетке", — отметила она в эфире программы "Жить здорово".

По ее словам, у человека, который переболел коронавирусом, антител к инфекции намного больше. Они подходят для всех структур вируса, как внешних, так и внутренних. Снижение и отсутствие антител Малышева назвала естественным процессом, из-за которого не стоит переживать. По ее словам организм не может "забивать" сосуды бесконечным количеством белка. Научно доказано, что их количество может снижаться, но клетки, которые отвечают за производство антител, растут. Таким образом, человек все равно защищен от инфекции.