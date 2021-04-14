Американский политолог спрогнозировал темы предстоящей встречи Путина и Байдена

Политолог из США Эндрю Корыбко прокомментировал новость о предстоящей встрече американского лидера Джо Байдена и российского президента Владимира Путина.

Политолог из США Эндрю Корыбко прокомментировал новость о предстоящей встрече американского лидера Джо Байдена и российского президента Владимира Путина.

Информацию об этом сообщает сайт 360tv.ru. Накануне Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. В их числе — российско-американские отношения. Во время беседы демократ предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу.

По мнению экспертов, на предстоящих переговорах лидеры России и США не будут обсуждать налаживание отношений. Вероятно, диалог будет очень конкретизированным. Американский политолог Эндрю Корыбко считает, что главной темой в разговоре Путина и Байдена станет урегулирование ситуаций на Украине, в Афганистане и Сирии.

"Неясно, каким будет результат этой встречи, однако ни один, ни другой политик не будет тратить свое время просто на совместную фотосессию", — уверен Корыбко.

Собеседник СМИ выразил уверенность, что команды российского и американского лидеров, вероятно, будут работать над каким-то ощутимым результатом, например, согласием сотрудничать вместе против изменения климата.