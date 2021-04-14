Австралийский школьник нашел в магазинном салате живую змею

Жительница Сиднея Лесли Кун рассказала о том, что ее сын принес из местного супермаркета упаковку салата, в которой находилось пресмыкающееся.

Жительница Сиднея Лесли Кун рассказала о том, что ее сын принес из местного супермаркета упаковку салата, в которой находилось пресмыкающееся.

Австралийка опубликовала пост о событии социальных сетях. Она пояснила, что ни ребенок, ни змея не пострадали по время инцидента, передает издание The Sun. Женщина вызвала службу экспертов в области дикой природы, чтобы те забрали их случайную гостью.

Пользователи неоднозначно отреагировали на произошедшее. Одни назвали ситуацию отвратительной, а другие сообщили о том, что теперь у них есть еще один повод не есть салаты. Руководство магазина пообещало провести расследование и разобраться с поставщиком.