Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:23   14 Апреля 2021
Политика

Глава ГИБДД Башкирии заявил о желании баллотироваться в Госдуму

Глава ГИБДД Башкирии заявил о желании баллотироваться в Госдуму

Руководитель башкирского ГИБДД Динар Гильмутдинов решил участвовать в депутатской гонке за место в Госдуме. Информацию об этом сообщили СМИ республики.

Главный госавтоинспектор Башкирии подал документы на участие в праймериз "Единой России". По словам Гильмутдинова, предварительное голосование ему нужно, чтобы оценить уровень доверия избирателей.

"Я хорошо знаю республику — проехал не одну тысячу километров по дорогам Башкортостана. Если население мне доверит и проголосует, то я намерен продолжить борьбу за место в Госдуме", — рассказал госавтоинспектор.

Информация о возможном уходе Динара Гильмутдинова с поста главы ГИБДД Республики Башкортостан появилась еще в начале года, однако сам он до последнего момента никак это не комментировал.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что помощница депутата Госдумы от Башкирии Зарифа Байгускарова Азалия Киекбаева погибла в результате ДТП в республике.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#госдума #выборы #гильмутдинов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров