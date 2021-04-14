Глава ГИБДД Башкирии заявил о желании баллотироваться в Госдуму

Руководитель башкирского ГИБДД Динар Гильмутдинов решил участвовать в депутатской гонке за место в Госдуме. Информацию об этом сообщили СМИ республики.

Руководитель башкирского ГИБДД Динар Гильмутдинов решил участвовать в депутатской гонке за место в Госдуме. Информацию об этом сообщили СМИ республики.

Главный госавтоинспектор Башкирии подал документы на участие в праймериз "Единой России". По словам Гильмутдинова, предварительное голосование ему нужно, чтобы оценить уровень доверия избирателей.

"Я хорошо знаю республику — проехал не одну тысячу километров по дорогам Башкортостана. Если население мне доверит и проголосует, то я намерен продолжить борьбу за место в Госдуме", — рассказал госавтоинспектор.

Информация о возможном уходе Динара Гильмутдинова с поста главы ГИБДД Республики Башкортостан появилась еще в начале года, однако сам он до последнего момента никак это не комментировал.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что помощница депутата Госдумы от Башкирии Зарифа Байгускарова Азалия Киекбаева погибла в результате ДТП в республике.