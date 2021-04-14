Пресс-конференцию по вакцинации в Дании прервали из-за обморока чиновницы

Директор отдела фармаконадзора Датского агентства по лекарственным средствам Таня Эриксен потеряла сознание на пресс-конференции по вакцинации от коронавируса.

Директор отдела фармаконадзора Датского агентства по лекарственным средствам Таня Эриксен потеряла сознание на пресс-конференции по вакцинации от коронавируса.

Чиновница упала в обморок на середине речи главы управления по здравоохранению Дании Серена Брустрема. Из-за этого пресс-конференция прервалась, сообщила телекомпания TV2. Сотрудники Датского агентства по лекарственным средствам рассказали, что Эриксен чувствует себя хорошо, однако ее отправили в больницу под наблюдение врачей.

Причины случившегося не сообщаются. Журналисты позже заявили, что пресс-конференция возобновится в ближайшее время. В ходе мероприятия власти Дании отметили, что вакцинация препаратом AstraZeneca в королевстве продолжена не будет.