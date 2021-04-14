Марков: на слова Байдена о встрече с Путиным Кремль ответил ультиматумом

По мнению эксперта, Вашингтон не должен отвечать Москве новыми экономическими ограничениями.

Американского посла Джона Салливана в среду, 14 апреля, вызвали на ковер к помощнику президент России Юрию Ушакову. Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ и политолог Сергей Марков расценивает это, как «ультиматум» в адрес Соединенных Штатов.

На своей странице в Facebook эксперт объяснил, что встреча, предложенная президентом США Джозефом Байденом в разговоре с Владимиром Путиным, может состояться только при условии отсутствия новых экономических санкций.

«Москва хочет <…> хорошо подготовленного настоящего саммита. И если за это время будет принято хоть одно решение Вашингтона о новых санкциях — Путин отказывается встречаться в Байденом. Этот ультиматум был изложен сегодня прямо в Кремле помощником Путина по международным делам Ушаковым на встрече с послом США. Такая жесткая позиция Кремля будет продолжена. Войска пока отведены не будут. Никаких новых санкций», — написал политолог.

Ранее «Политика Сегодня» писала о том, что после обострения российско-американских отношений подтолкнуть Вашингтон к правильному политическому вектору может посол США Джон Салливан.