Следком возбудил дело после отравления восьми детей в ижевском бассейне

Сотрудники правоохранительных органов в Ижевске начали расследование инцидента с отравлением детей, посетивших один из бассейнов города.

Сотрудники правоохранительных органов в Ижевске начали расследование инцидента с отравлением детей, посетивших один из бассейнов города.

Оперативники уже направили на экспертизу изъятые ранее пробы воды из учреждения. Также они потребовали предоставить документы об аренде помещений, сообщает пресс-служба ведомства по региону. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По предварительным данным, ранее в бассейне провели очистные мероприятия с хлорсодержащими препаратами. Вскоре после этого группа из детей в возрастном диапазоне от шести до 14 и двое взрослых, которые посещали бассейн, почувствовали ухудшение своего самочувствия. А позже несовершеннолетних госпитализировали, сейчас их здоровью ничего не угрожает.