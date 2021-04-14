Росздравнадзор не зарегистрировал ни одного случая тромбоза после прививки "Спутником V"

После вакцинации препаратом "Спутник V" не зафиксировано ни одного случая тромбоза, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

После вакцинации препаратом "Спутник V" не зафиксировано ни одного случая тромбоза, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Специалисты ведомства во время фармаконадзора не зарегистрировали случаев тромбоза после вакцинации "Спутником V". Также отсутствие побочных эффектов препарата подтвердили в минздраве Аргентины, заявила Самойлова журналистам.

"Многостадийная очистка вакцины "Спутник V" с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации исключает попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов", — заявила глава Росздравнадзора.

"Спутник V" — первая в мире вакцина от коронавируса, прошедшая государственную регистрацию. Препарат разработали специалисты Центра им. Гамалеи.