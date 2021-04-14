Бывший руководитель УФНС по Архангельской области добился пересмотра дела

Приговор в отношении бывшего руководителя управления ФНС Архангельской области и НАО Сергея Родионова будет пересмотрен. Причиной стало нарушение процессуальных норм.

Приговор в отношении бывшего руководителя управления ФНС Архангельской области и НАО Сергея Родионова будет пересмотрен. Причиной стало нарушение процессуальных норм.

Фигурант был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении двух крупных взяток. Ему дали восемь лет колонии и обязали выплатить штраф в размере 28 миллионов рублей, сообщало 29.ru.

В дальнейшем выяснилось, что судебное разбирательство проходило в особом порядке — без исследования доказательств. Между тем защита подозреваемого ранее сделала возражение касательно привлечения фигурировавшей в материалах дела компании в качестве потерпевшей стороны. Иными словами, подсудимый и его адвокат были против обстоятельств дела, изложенных в обвинении. Раз Родионов не был согласен, следовательно, дело не могло рассматриваться в особом порядке. Районный суд проигнорировал этот фактор. Областная инстанция констатировала, что произошло нарушение процессуальных норм. Поэтому разбирательство необходимо провести заново, но уже в общем порядке.

Следователи установили, что злоумышленник решил обогатиться на одной из фирм. Сначала руководитель компании попытался решить вопрос с УФНС через арбитражный суд. Начальник управления дал команду подчиненным приостановить все финансовые операции частной компании. Это привело к быстрому росту долгов юрлица, в том числе и по зарплате. Руководитель фирмы был вынужден отказаться от жалобы. Родионов был задержан в кафе в Архангельске во время получения части взятки. Кроме того, фигурант получил от другого бизнесмена 1,3 миллиона рублей за "лояльное отношение".