Россиянам по возвращении из-за границы придется обязательно сдавать тест на COVID-19

Граждане РФ, вернувшиеся на родину из-за рубежа, в течение трех дней после прибытия должны сдать тест на коронавирус, заявили в Роспотребнадзоре.

Граждане РФ, вернувшиеся на родину из-за рубежа, в течение трех дней после прибытия должны сдать тест на коронавирус, заявили в Роспотребнадзоре.

Раньше тест на коронавирус предстояло сдавать только тем россиянам, которые возвращались на родину воздушным транспортом. Нововведение Роспотребнадзора вступает в силу с 15 апреля. Результат теста на коронавирус необходимо размещать на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). До его получения россиянам необходимо соблюдать самоизоляцию, не покидая свое жилье.