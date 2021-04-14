Оглашение приговора по "квартирному делу" Соболь состоится 15 апреля

Суд 15 апреля огласит приговор юристу "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище.

Суд 15 апреля огласит приговор юристу "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище.

Сотрудница ФБК сегодня во время очередного заседания проявила неадекватное поведение. Она пыталась сорвать рассмотрение дела о незаконном вторжении в жилище.

Ответчица вступила в спор с прокурором и снимала происходящее в зале на телефон. Кроме того, она демонстративно шумела пакетиком с орехами во время процесса.

Дело о незаконном проникновении в квартиру пенсионерки рассматривают на выездных заседаниях в Перовском суде. По данным следствия, в декабре 2020 года Соболь обманула курьера и проникла в квартиру москвички.