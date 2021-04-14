«Витязь-М» нового поколения украсит столицу России

Новые трамваи начнут производить для Москвы уже в этом году.

В минувший понедельник, 12 апреля, в Москве состоялась презентация сразу четырех модернизированных трамваев 71–931М «Витязь-Москва». Новую модификацию начнут поставлять уже в этом году, сообщает издание «Сделано у нас». Всего российская столица получит около 115 трамваев.

В настоящий момент в трамвайном парке Москвы числится 431 машин «Витязь-Москва» старой сборки. Новую технику пустят по маршрутам №21 (Таллинская улица — метро «Щукинская»), №10 (Таллинская улица — метро «Строгино») и №28 (проспекта Маршала Жукова — метро «Щукинская»).

По словам начальника управления развития Московского метрополитена департамента транспорта Москвы Владимира Титова, это первые трамваи из серии, которые появятся на северо-западе города.

«Это новая поставка. В модернизированной модели улучшили экстерьер и интерьер, проходы в салоне стали шире, увеличили количество сидячих мест до 70, в отличие от старой версии, где их было 60. В ближайшие годы мы обновим весь трамвайный парк города, и везде, включая северо-запад Москвы, будут ходить только современные низкопольные трамваи», — заявил Титов.

Отличие модифицированных трамваев от предыдущих моделей в том, что больше половины сидений для пассажиров расположены по ходу движения. При этом ширина проходов в салоне увеличилась на 5%. Внутри также установят светодиодные информационные экраны с увеличенным разрешением.

Инженеры также усовершенствовали систему кондиционеров, добавили тепловые пушки на входную зону, проработали проблему многократного открытия и закрытия дверей.