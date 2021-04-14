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16:58   14 Апреля 2021
Происшествия

"Аферист века" Бернард Мэдофф скончался в американской тюрьме

"Аферист века" Бернард Мэдофф скончался в американской тюрьме

Организатор одной из крупнейших в истории финансовых пирамид Бернард Мэдофф, отбывавший наказание в штате Северная Каролина, умер.

Бернард Мэдофф прославился на весь мир крупными денежными махинациями. Несмотря на дурную славу и тюремное заключение сроком на 150 лет, его называют "финансовым гением", который инициировал самую масштабную "аферу века".

Он был арестован в декабре 2008 года. Мэдофф признался, что на протяжении почти двух десятилетий обманывал инвесторов и регуляторов. В результате деятельности фонда Bernard L. Madoff Investment Securities, главой которого он являлся, пострадали около 3 млн человек по всему миру. Они лишились в общей сложности более 64 млрд долларов. Люди инвестировали в финансовую пирамиду.

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#тюрьма #гений #мэдофф

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