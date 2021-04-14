Сатановский рассказал, что думает об отключении РФ от SWIFT, Visa и MasterCard

Россия должна быть готова применить любые имеющиеся у нее технологии чтобы ответить на возможное отключение ее от системы межбанковских платежей SWIFT, а также от платежных систем Visa и MasterCard.

Россия должна быть готова применить любые имеющиеся у нее технологии чтобы ответить на возможное отключение ее от системы межбанковских платежей SWIFT, а также от платежных систем Visa и MasterCard.

Об этом в личном Telegram-канале пишет известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, который считает, что, даже, если у России нет технологий, в использовании которых ее обвиняет Запад, говоря о кибератаках и вмешательстве в выборы, она должна эти технологии быстро создать и применить в ответ на новые санкции.

«Начальство предупредило народ о том, что Россию могут отключить от SWIFT, Visa и MasterCard, — пишет эксперт. – Насчет "Свифта" пущай банкиры заморачиваются, они в этом лучше понимают. А то понапридумывали себе экосистем каких-то, вместо того, чтоб делом заниматься, и балуются с ними, как дети малые. Хотя "Мир", вроде как, у них давно есть, и даже работает».

А что касается кредитных карт, так в России до начала 1990-х никто ими не пользовался и это никого не беспокоило, хотя страна была вдвое больше и гораздо круче, напоминает Сатановский.

При этом эксперт не сомневается, что, если дело дойдет до отключения платежных систем Visa и MasterCard, власти найдут выход, вплоть до замены населению всех имеющихся на руках кредитных карт.

Гораздо более важным вопросом, по мнению Сатановского является сам факт того, что кто-то может угрожать России подобными мерами.

«Когда и если нам такую чучу отчебучат, на кой тогда вообще на планете все упомянутые выше системы? И почему они должны работать где-то, раз не работают у нас? А, кстати, и, до кучи, "Америкэн Экспресс"? Война, значит война», — подчеркивает политолог.

Тем более, что про Россию на Западе уже напридумывали столько разных страшилок – про русских хакеров, ГРУ и СВР, а также про то, как президент РФ лично меняет результаты чужих выборов. Если у Москвы действительно есть подобные технологии, пишет Сатановский, их нужно наконец применить. А если их нет, их нужно сначала создать и потом применить

«Наверное, еще не время их глушить всерьез, но так, в ответ, включив масштабную и действенную оборотку в их же стиле… Нам с ними все равно не жить ни в дружбе, ни в партнерстве, что бы про это идиоты из пацифистско-либерального крыла ни думали. Так что готовиться к разборке точно надо…», — заключает эксперт.

Напомним, ранее глава ведущей фракции Европарламента «Европейская народная партия» Манфред Вебер призвал принять в отношении России жесткие скоординированные меры, чтобы нейтрализовать ее «агрессию».

В частности, Вебер, слова которого приводит РИА Новости, предлагает Евросоюзу поддержать идею США в том, что касается заморозки счетов российских бизнесменов в зарубежных банках и отключения России от системы межбанковских переводов SWIFT».