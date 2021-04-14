Депутат думы Бийска перешел из ЕР в "Справедливую Россию"

Депутат думы Бийска Руслан Курасов ушел из состава партии "Единая Россия" и перешел в "Справедливую Россию". Об этом он сообщил на пресс-конференции 13 апреля.

Депутат думы Бийска Руслан Курасов ушел из состава партии "Единая Россия" и перешел в "Справедливую Россию". Об этом он сообщил на пресс-конференции 13 апреля.

По его словам, решение было продуманным и не скоропалительным. Депутат состоял в "Единой России" более 15 лет и не старался "мигрировать" в другую политическую партию.

"Но со временем понял, что это необходимо сделать, наши взгляды больше не совпадали", — сказал Курасов.

Парламентарий добавил, что "Справедливая Россия" имеет свой план мероприятий, на который он планирует повлиять. Кроме того, депутат собирается попасть в состав Алтайского краевого Законодательного Собрания, чтобы эффективнее урегулировать социальные вопросы и представлять интересы жителей на более высоком уровне.

Сайт 360tv.ru ранее сообщал, что лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил выплачивать россиянам пособия на летний отдых детей.