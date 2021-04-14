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16:48   14 Апреля 2021
Спорт

Василий Березуцкий пообещал вернуться в ЦСКА

Василий Березуцкий пообещал вернуться в ЦСКА

Покинувший московский ЦСКА тренер Василий Березуцкий заявил, что вернется в столичный клуб.

Пресс-служба столичного ЦСКА 14 апреля сообщила об уходе Василия Березуцкого из тренерского штаба Ивицы Олича. Специалист, который продолжит карьеру в "Краснодаре", обратился к коллегам и футболистам, пообещав вернуться.

"Я не прощаюсь, всегда буду с вами: по-прежнему следить, болеть, переживать за ЦСКА. Спасибо руководству за поддержку и полученный опыт. Рад, что мы расстаемся, сохранив добрые отношения, и уверен, что однажды вернусь", — отметил Березуцкий.

Тренер также подчеркнул, что Гончаренко обратился к нему с просьбой "помочь" на новом месте работы. Примечательно, что родной брат-близнец Березуцкого остался в ЦСКА. Он продолжит помогать Оличу, который возглавляет "армейцев" с марта этого года.

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