Соловьев: вчерашний звонок Байдена Путину обескуражил украинскую сторону

Телефонный звонок главы Белого дома Джо Байдена российскому президенту Владимиру Путину оказался главной новостью, которая в минувший вторник взорвала мозг российской оппозиции и лишила украинскую сторону всякого представления о том, что делать дальше.

Телефонный звонок главы Белого дома Джо Байдена российскому президенту Владимиру Путину оказался главной новостью, которая во вторник, 13 апреля, взорвала мозг российской оппозиции и лишила украинскую сторону всякого представления о том, что делать дальше.

Об этом в передаче «Полный контакт» эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил российский журналист, теле и радиоведущий Владимир Соловьев, по словам которого, ситуация начала развиваться совсем не так, как «планировали» противники России.

«Сегодня многим со стороны оппозиционеров надо будет придумывать объяснения, их СМИ тщательно ждут, когда что-то будет сказано и поэтому с мечтой смотрят на (официального представителя Белого дома Дженнифер) Псаки – ну хотя бы Псаки сказала, что будет продолжаться давление на Россию»

В первую очередь, отмечает Соловьев, звонок Байдена Владимиру Путину подтверждает, что Россия не является страной-изгоем.

Изучая пресс-релиза американской стороны, который появился гораздо раньше, чем российский пресс-релиз, можно убедиться, что во время разговора двух президентов ни слова не было сказано о санкциях.

Главы государств обсуждали проблемы безопасности и контроль над вооружениями. Кроме того, речь зашла об отстаивании американской стороной собственных национальных интересов в ответ на российские действия, и тут упоминались якобы совершенные Москвой вмешательство в выборы и кибератаки.

«Но там присутствовал до этого еще один принципиально важный топик, за который нам обещали кары небесные. О том, что якобы Россия платила талибам за убийство американских военнослужащих в Афганистане. Это вообще исчезло…», — отмечает Владимир Соловьев.

Также, по его словам, в ходе разговора Джо Байдена и Владимира Путина речь вообще не шла ни о правах человека, ни о защите чеченских геев и ЛГБТ-сообщества. И самое главное, с иронией подчеркивает журналист, в разговоре ни разу не упоминалась история блогера Алексея Навального

«Это что ж, целый телефонный разговор Байдена и Путина, – и ни слова о Навальном?», - изумился журналист.

Напомним, как сообщили ранее в Кремле, американский президент Джо Байден в ходе телефонного разговора подтвердил приглашение российского лидера на запланированный в скором времени онлайн-саммит по вопросам климата, а также предложил Владимиру Путину провести личную встречу на территории одной из третьих стран.